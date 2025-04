Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Berauschte E-Scooter-Fahrt

Bingen (ots)

Am 03.04.25 gegen 18:35 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen in der Mainzer Straße auf einen bereits in der Vergangenheit polizeilich auffällig gewordenen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auch in der nun durchgeführten Kontrolle konnten bei dem Fahrer sowohl eine Alkohol- als auch Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Der 48-jährige hatte beim Alkoholtest 0,79 Promille und im Drogenschnelltest zeigten sich die Stoffgruppen Amfetamin sowie THC (Cannabis) positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun als Wiederholungstäter ein verdoppeltest Bußgeld von mindestens 1000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell