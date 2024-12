POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 15.12.2024

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen, Zur Kuhtrade, Sprengung eines Zigarettenautomaten Zigarettenautomat in Wildeshausen gesprengt Am Samstag, den 14.12.2024, gegen 22:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße "Zur Kuhtrade" in Wildeshausen. Ein Anwohner konnte beobachten, wie durch die Täter ein Böller in das Ausgabefach gelegt und eine Explosion herbeigeführt worden ist. ...

