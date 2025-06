Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI 30.05.-01.06.2025

Wilhelmshaven (ots)

Presse PI Wilhelmshaven 30.05.2025 - 01.06.2025

Sonntag, 01.06.2025

Einbruch nach vermutlichen Streitigkeiten

Wilhelmshaven - Am Sonntagmorgen um 05:28 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Stadtteil Coldewei-Himmelreich. Zeugen alarmierten die Polizei, da sich mehrere Personen schreiender Weise vor einer Wohnung aufgehalten hatten. Schließlich sei eine Tür eingetreten und eventuell ein Fernseher entwendet worden. Die Zeugen konnten das Fahrzeug beschreiben, mit dem sich die Gruppe entfernt hatte, welches durch die Polizei im Rahmen der Anfahrt angetroffen und kontrolliert werden konnte. Den in Rede stehenden Fernseher konnten die einschreitenden Polizisten im Kofferraum auffinden. Den genauen Hergang, die Eigentumsansprüche oder andere Hintergründe konnte man jedoch noch nicht aufhellen. Den ersten Einlassungen nach dürften sich die beteiligten Parteien aber untereinander kennen. Die festgestellten Personen wurden daher nach Überprüfung ihrer Identität entlassen. Der nun sichergestellte Fernseher, ein Gerät das eher einem Discounterangebot zugeordnet werden kann, verbleibt zunächst bei der Polizei.

Samstag, 31.05.2025

Küchenbrand - zwei leicht verletzte Personen

Wilhelmshaven - Im Stadtteil Voslapp kam es zum Brand einer Küche. Die 89 und 90 Jahre alten Bewohner nahmen den Rauchmelder aus ihrem Haus wahr, während sie sich im Außenbereich aufhielten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Küche löschen. Nach erster Inaugenscheinnahme könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein.

Die beiden Bewohner wurden vorsorglich zunächst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Haus ist derzeit aufgrund der Rauchgase nicht bewohnbar. Ein Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

Samstag, 31.05.2025

Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten bei der Auflösung einer Feier

Wilhelmshaven - Obwohl die Feiergesellschaft aufgrund von Anwohnerbeschwerden in einem Sportlerheim im Stadtteil Fedderwardergroden bereits zwei Mal zu mehr Ruhe durch die Polizei Wilhelmshaven ermahnt worden war besserte sich das Verhalten nicht.

Zur Durchsetzung der zuvor hinlänglich angedrohten Folgemaßnahmen mussten diverse Einsatzfahrzeuge der Polizei zusammengezogen werden, da die Partygäste uneinsichtig und verbal ausfällig wurden. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten eingeleitet sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des ruhestörenden Lärms.

Ferner wird eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz auf den Veranstalter der Feier zukommen.

Pressemeldung PK Varel 30.05.-01.06.2025

Brand eines landwirtschaftlichen Zugfahrzeuges Zetel - Am 31.05.2025, gegen 17:55 Uhr, wurde u.a. dem Polizeikommissariat in Varel der Brand eines Ackerschleppers in Zetel, Zetelermarsch, gemeldet. Während der Fahrt geriet das Fahrzeug, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, plötzlich in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde die asphaltierte Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht Zetel - Am 01.06.2025, gegen 04:15 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich in der Westersteder Straße in Zetel, ein Pkw überschlagen hatte. Vor Ort konnten keine Insassen des Pkw festgestellt werden. Auf Grund von Zeugenangaben wurde der verantwortliche Fahrzeugführer (männlich, 18 Jahre) kurze Zeit später unverletzt angetroffen. Da dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Pressebericht des PK Jever vom 30.05. - 01.06.2025

Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Schlägerei und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte 202500642817 & 202500643012

Am 01.06.2025, gegen 07:30 Uhr, wird der Polizei in Jever ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der Meldende, ein in Freizeit befindlicher Polizeibeamter, kann starke Schlangenlinien und nicht an die Verkehrsführung angepasste Geschwindigkeitswechsel beobachten.

In Jever gelingt es dem Meldenden, das aufgefallene Fahrzeug mit seinem eigenen Pkw zunächst zu blockieren. Kurz bevor die Funkstreifenbesatzung der Polizei aus Jever eintrifft, kann sich das blockierte Fahrzeug jedoch befreien und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit über die Mühlenstraße ortsauswärts. Der Funkstreifenwagen aus Jever kann die Verfolgung aufnehmen und beobachten, wie das Fahrzeug schließlich auf den Parkplatz eines am Ortsrand gelegenen Discounters einbiegt. Dort versucht das Fahrzeug erfolglos einen durch Sperrpfosten unzugänglichen Bereich zu durchbrechen und kommt schließlich zum Stehen.

Der stark alkoholisierte, 26-jährige, männliche Fahrzeugführer kann durch die Beamten der Polizei Jever gesichert und der Wache zugeführt werden. Dort wird unter anderem festgestellt, dass der 26-jährige den Pkw ohne das Wissen und die Erlaubnis der Fahrzeughalterin geführt hat und zudem über keine Fahrerlaubnis verfügt.

Der ebenfalls stark alkoholisierte, 30-jährige Beifahrer hatte darüber hinaus bereits bei der Unfallstelle seinem Unmut über die polizeilichen Maßnahmen durch lautstarke Pöbeleien Luft gemacht und wurde des Einsatzortes verwiesen.

Gegen 09:50 Uhr wird der Polizei über mehrere Anrufer eine Schlägerei an der Straße Chausseehaus / Alte B210 am Ortsrand von Jever mitgeteilt. Eine männliche Person sollte dort mit einer Glasflasche in der Hand gegenüber zwei anderen Personen tätlich geworden sein.

Die unmittelbar zum Einsatzort entsandten Kräfte der Polizei aus Jever können hierbei den Beifahrer aus dem vorangegangenen Sachverhalt feststellen. Dieser hatte nach ersten Erkenntnissen einen Verkehrsteilnehmer und dessen Frau angegriffen, nachdem diese versucht hatten, ihn von der Hauptverkehrsstraße zu bitten, auf welche er immer wieder getreten war.

Nachdem die Person nunmehr in Gewahrsam genommen werden sollte, begann der 30-Jährige die Einsatzkräfte anzuspucken und versuchte einen Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzen. Darüber hinaus wehrte sich die Person derart, dass beide Polizeibeamten bei den sich entfaltenden Widerstandshandlungen leicht verletzt wurden.

Während des Einsatzverlaufes an der Straße Chausseehaus beleidigte der 30-jährige die Einsatzkräfte darüber hinaus fortwährend.

Die Person wurde daraufhin dem Polizeigewahrsam in Jever zugeführt.

Den Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges.

Den Beifahrer erwarten Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schwerer Verkehrsunfall in Sande

202500640482

Am 31.05.2025, gegen 09:50 Uhr, befährt eine 32-jährige Führerin eines Pkw die Straße Buschhausen, in Höhe der Überführung Flüchterei / Am Bulsterdeich in Fahrtrichtung Mariensiel. Von dort will die Fahrzeugführerin in die Zuwegung zur Flüchterei einbiegen und übersieht einen aus Richtung Mariensiel kommenden, 47-jährigen Radfahrer.

Es kommt zum Zusammenstoß in dessen Verlauf der Radfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und einem Krankenhaus zugeführt wird.

