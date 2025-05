POL-WHV: Graffiti in Wilhelmshaven - Beschuldigte in unmittelbarer Nähe gestellt

Wilhelmshaven (ots) - Zwischen Mittwochabend, dem 28.05.2025, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, dem 29.05.2025, 09:30 Uhr, kam es in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter verklebten mutmaßlich mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit die Zugangsschlösser an der Eingangstür eines Gebäudes, in dem am selben Tag eine geplante ...

mehr