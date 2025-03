Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle mit leichtverletzten Personen

Paderborn (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen im Paderborner Stadtgebiet haben sich am Montag, 17. März, drei Personen leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Unfall ereignete sich morgens gegen 07.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit der Breslauer Straße. Der 49-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der vorfahrtsberechtigen Borchener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Breslauer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem KIA, dessen 62-jährige Fahrerin geradeaus über die Kreuzung in die Giselastraße fahren wollte. Zu der Zeit war die Ampelanlage ausgefallen. Der 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu, musste aber nicht ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Beim zweiten Unfall waren auf der Marienloher Straße gegen 16.50 Uhr ein Trecker und ein Auto beteiligt. Der 63-jährige Fahrer der Zugmaschine wollte aus einer Einfahrt nach rechts auf die Marienloher Straße in Richtung Paderborn auffahren. Dabei stieß er mit einem Opel Corsa zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigen Straße aus Marienloh kommend in die gleiche Richtung unterwegs war. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, zogen sich im Opel eine 56-jährige und eine 72-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden vor Ort in Rettungswagen behandelt. Der Corsa musste abgeschleppt werden. Der Traktor blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell