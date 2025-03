POL-PB: Pedelecdiebstahl von Terasse

Paderborn-Elsen (ots) - (md) Drei Jugendliche brachen am Sonntag, 16. März gegen 04.15 Uhr mindestens zwei Autos Am Glockenbusch in Paderborn-Elsen auf und flohen in unbekannte Richtung. Ein 79-jähriger Mann meldete gegen 04.15 Uhr drei verdächtige Personen, die er über die Videoüberwachung seines Hauses sehen konnte. Die Gruppe machte sich an seinem Mercedes, der vor dem Haus stand, zu schaffen. Als er auf sich ...

