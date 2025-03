Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche brechen Autos auf

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Drei Jugendliche brachen am Sonntag, 16. März gegen 04.15 Uhr mindestens zwei Autos Am Glockenbusch in Paderborn-Elsen auf und flohen in unbekannte Richtung.

Ein 79-jähriger Mann meldete gegen 04.15 Uhr drei verdächtige Personen, die er über die Videoüberwachung seines Hauses sehen konnte. Die Gruppe machte sich an seinem Mercedes, der vor dem Haus stand, zu schaffen. Als er auf sich aufmerksam machte, floh die Gruppe in Richtung der Straße Am Schlengerbusch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Der Mann beschreibt die Tatverdächtigen als männlich und mit dunklen Jacken und Cappies bekleidet. Zudem trugen sie Rücksäcke.

Ein weiters Auto in der unmittelbaren Nachbarschaft, ebenfalls Am Glockenbusch, gingen die Jugendlichen offenbar an, indem sie das Faltdach des Renault Twingo aufschlitzen. Sie stahlen diverse Karten, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Die Karten fanden die Beamten bei der Fahndung im Nahbereich, die Tatverdächtigen sind weiter flüchtig.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Örtlichkeit gemacht hat, meldet diese bitte unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell