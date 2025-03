Polizei Paderborn

POL-PB: Verfolgungsfahrt endet an Gartenmauer

Salzkotten (ots)

(vh) Am späten Freitagabend, 14. März, hat ein 30-jähriger Salzkottener versucht, sich einer Verkehrskontrolle der Polizei Paderborn zu entziehen. Seine waghalsige Flucht endete schließlich vor einer Gartenmauer in der Straße Frieth in Salzkotten-Upsprunge.

Einer Polizeistreife war der schwarze Daimler Kombi mit angebrachten Dortmunder Kennzeichen gegen 23:00 Uhr auf der Lange Straße in Salzkotten aufgefallen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit mindestens zwei Insassen besetzt. Die Streife beabsichtigte, den Daimler einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen und gab entsprechende Anhaltezeichen. Der Fahrer des Daimler bog in die Tillystraße ab und hielt dort zunächst an. Die Polizeibeamten stellten ihren Streifenwagen hinter dem Daimler ab und begaben sich anschließend zu Fuß zu dem Auto, um die Verkehrskontrolle durchzuführen. In diesem Moment beschleunigte der Daimlerfahrer und entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle. Die beiden Beamten besetzten wieder ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung des Flüchtenden in Richtung Marktstraße auf.

Die weitere Fahrt ging über die Vielser Straße, Am Friedhof und nachfolgend in die Wewelsburger Straße stadtauswärts. Hier beschleunigte der Flüchtende auf über 100 km/h im innerstädtischen Bereich. Im weiteren Verlauf bog der er nach rechts in die Straße Fielsche Feld ab, wo er aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit mit einem Verkehrszeichen kollidierte, seine Fahrt jedoch mit erneut über 100 Km/h in Richtung Upsprunge fortsetzten konnte. An der Einmündung zur Hederbornstraße verlor die nachfolgende Streifenwagenbesatzung kurzfristig den Sichtkontakt zu dem Daimler, konnten diesen aber unmittelbar darauf in der Straße Frieth - verunfallt am Fahrbahnrand stehend - auffinden. Der Fahrer war dort mit einer Grundstücksmauer kollidiert, wodurch das Auto an der Front stark beschädigt wurde und auch die Airbags ausgelöst hatten. Die Insassen hatten unmittelbar nach der Kollision mit der Grundstücksmauer fußläufig die Flucht ergriffen.

Weitere Unterstützungskräfte konnten im Rahmen der anschließenden Fahndung den mutmaßlichen Fahrer auf einem angrenzenden Acker antreffen und in Gewahrsam nehmen. Zur Absuche des Bereichs nach den weiteren Fahrzeuginsassen wurden zusätzlich ein Polizeihubschrauber und auch ein Diensthund angefordert. Die Absuche verlief ohne Erfolg.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die an dem nicht zugelassenen Daimler angebrachten Kennzeichen waren ursprünglich für einen anderen Pkw ausgegeben und sind somit missbräuchlich benutzt worden. Im Pkw wurden neben geringen Mengen Betäubungsmitteln auch diverse Personalausweise und auch Einbruchswerkzeug aufgefunden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Der 30-jährige Salzkottener muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss verantworten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die angebrachten Kennzeichen und der Daimler wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell