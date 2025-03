Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter Kleinkraftradfahrer bei Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straße In den Erlen und der Schäferstraße in Bad Wünnenberg hat sich am Donnerstagnachmittag, 13. März, ein junger Mann auf einem Kleinkraftrad schwere Verletzungen zugezogen.

Der 61-jährige Fahrer eines Hyundai war gegen 16.10 Uhr auf der Straße In den Erlen in Richtung Mittelstraße unterwegs. Vorfahrtsberechtigt fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 18-Jährigen auf einem Kleinkraftrad, der von der Schäferstraße aus in Richtung Hasselberg fuhr. Der junge Fahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und fiel zu Boden. Er verletzte sich schwer am Bein und wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Hyundai blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

