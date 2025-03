POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung im Riemekeviertel

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (md) An der Hatzfelder Straße in Schloß Neuhaus stahlen Unbekannte am Samstag, 15. März zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr ein Pedelec der Marke Deepower, welches der Besitzer auf seiner Terrasse angeschlossen hatte. Der Diebstahl fiel dem 67-jährigen Eigentümer am Samstagmorgen auf. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr