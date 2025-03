POL-PB: Paderborner Polizeikommissar erhält Ehrung für Bachelorarbeit

Paderborn (ots) - (md) Nach einem Zimmerbrand am Freitagvormittag, 14. März gegen 10.55 Uhr in der Theodorstraße in Paderborn stehen die Brandursache und die Schadenssumme fest. Ein Nachtspeicherofen hatte den Zimmerbrand in der dritten Etage des Mehrfamilienhauses ausgelöst, Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Rückfragen von Medienvertretern ...

