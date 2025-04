Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Baugeräte von Baustelle Sportplatz Ahlerstedt-Ottendorf entwendet, Unbekannter schlägt 35-Jährigen und zerkratzt sein Auto in Horneburg, Anhänger in Buxtehude entwendet, Transporter aufgebrochen

Stade (ots)

1. Baugeräte von Baustelle Sportplatz Ahlerstedt-Ottendorf entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag den Sportplatz in der Hauptstraße in Ahlerstedt-Ottendorf betreten und versucht einen Kühlanhänger aufzubrechen, was aber nicht gelungen war. Danach haben sie u. a. von einem weiteren dort abgestellten Anhänger 10 Maurereimer, 10 Maurerwannen, 3 Propangasflaschen sowie 4 Flutlichtstrahler entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164888260.

2. Unbekannter schlägt 35-Jährigen und zerkratzt sein Auto in Horneburg - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, den 10.04. ist es gegen 22:00 h in Horneburg zu einer Körperverletzung gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zu der Zeit war ein 35-jähriger Horneburger zu Fuß an der Stader Straße in Richtung Ortskern unterwegs als er plötzlich von einem Unbekannten mit der Faust seitlich ins Gesicht geschlagen wurde. Der Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung. Zwei Tage später, in der Nacht von Samstag, den 12.04. auf Sonntag, den 13.04. hat ein Unbekannter die Motorhaube des Citroen des 35-Jährigen in Horneburg in der Straße "Im kleinen Sande" zerkratzt und damit einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro angerichtet. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten derzeit nicht aus und suchen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

3. Unbekannte entwenden Anhänger in Buxtehude

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag. Den 28.04., 11:00 h und Dienstag, den 29.04., 15:00 h in Buxtehude in der Rudolf-Diesel-Straße einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger entwendet. Der Anhänger der Marke TEMARED W14 ZGV hat das Kennzeichen WL-AR 110 und stellt einen Wert von ca. 5.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Anhängers bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Transporter aufgebrochen und Baumaschinen entwendet

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Montag, den 14.04., 08:00 h und Sonntag, den 27.04., 08:00 h in Sauensiek in der Jürgen-Schumann-Straße Zutritt zu einem dortigen Firmengelände verschafft und einen Citroen-Transport aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend diverse Baugeräte entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell