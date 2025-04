Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Transporteraufbrüche in Harsefeld und Bargstedt, Stader Jahrmarkt, Unbekannte dringen in Jugendhaus Hammah ein, Roller in Bützfleth und Abschlepper in Ahlerstedt entwendet

Stade (ots)

1. Transporteraufbrüche in Harsefeld und Bargstedt

In der Zeit zwischen Dienstag, den 22.04., 07:45 h und Freitag, den 25.04., 06:45 h haben Unbekannte in Harsefeld im Martenskamp einen dort abgestellten Mercedes Sprinter aufgebrochen und aus dem Laderaum dann diverse Werkezeuge und Arbeitsmaschinen entwendet. In Bargstedt wurden in der Zeit zwischen Donnerstag, den 24.04., 16:30 h und Freitag, den 25.04., 07:00 h in der Landstraße zwei auf einem dortigen Grundstück abgestellte Citroen-Transporter aufgebrochen. Hier hatten die Täter weniger Glück, da alle hochwertigen Maschinen abends aus den Autos ausgeräumt werden.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Stader Jahrmarkt

Auf dem derzeit in der Stader Innenstadt stattfindenden Jahrmarkt ist es am Wochenende zu mehreren Körperverletzungen und anderen Vorfällen gekommen.

Am Freitagabend gegen kurz vor 19:00 h haben 7 bis 10 Jugendliche nach vorherigen verbalen Streitigkeiten in der Holzstraße auf einen 18-jährigen Stader eingeschlagen. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Einer von ihnen, ein 16-jähriger Jugendlicher aus Stade konnte später angetroffen werden. Die Ermittlungen laufen in diesem Fall.

Am Samstag, gegen 20:00 h hat eine Gruppe von mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus Stade einen 15-Jährigen aus Steinkirchen offenbar anlasslos hinter eine der Buden gezogen. Der 15-jährige Haupttäter hat dann auf ihn eingeschlagen und als der Jugendliche zu Boden ging wurde er von mehreren aus der Gruppe noch getreten.

Das Opfer wurde bei der Prügelei leicht verletzt und musste vom Sanitätsdienst versorgt werden. Mehrere der Täter sind zwischenzeitlich der Polizei bekannt und gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Gegen 21:30 h wurde ein 37-jähriger Mann aus Stade unvermittelt von einem bisher unbekannten Täter auf dem Jahrmarkt mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Hier sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Täter machen können.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in der Breiten Straße eine Schaustellenbude aufzubrechen, waren daran aber gescheitert. Im Bürgerpark am Stader Bahnhof haben Unbekannte am gestrigen Sonntag gegen 21:00 h einen dort abgestellten Schaustellerwohnwagen aufgebrochen und daraus mehrere elektronische Geräte entwendet. In der vergangenen Nacht sind ebenfalls unbekannte Täter am Pferdemarkt in ein dortiges Fahrgeschäft eingedrungen und haben das Kassenhäuschen aufgebrochen. Hier wurden dann Schubladen geöffnet und schließlich ein Geldschein aus einem Bilderrahmen entwendet.

Daneben gab es noch Polizeieinsätze auf dem Jahrmarkt wegen hilfloser Personen, Streitigkeiten und einem Taschendiebstahl.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

3. Unbekannte dringen in Jugendhaus Hammah ein

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Samstagabend, 21:00 h und Sonntagmittag 11:20 h in Hammah in der Straße "Am Sportplatz" nach dem einschlagen einer Scheibe in das Büro des dortigen Jugendhauses eingestiegen und haben dann im Inneren mehrere Schubladen und Türen aufgebrochen. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

4. Motorroller in Bützfleth entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bützfleth in der "Alten Chaussee" von einem dortigen Grundstück einen Motorroller entwendet.

Der blaue Piaggio TEC 2M hat kein Kennzeichen und stellt einen Wert von ca. 1.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

5. Abschleppfahrzeug in Ahlerstedt entwendet

Unbekannte haben am gestrigen Sonntag, den 27.04. zwischen 14:00 h und 16:00 h in Ahlerstedt in der Straße "Zur Dakel" einen dort am Fahrbahnrand abgestellten Abschleppwagen entwendet. Der schwarze Peugeot Boxer mit Ladefläche hat das polnische Kennzeichen GD3J880 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell