Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 71-jähriger Mann von Unbekanntem in Stade geschlagen - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte entwenden hochwertige Werkzeuge aus Transporter in Buxtehude

Stade (ots)

1. 71-jähriger Mann von Unbekanntem in Stade geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Am Ostermontag ist es in Stade auf der Erleninsel zu einer Körperverletzung gekommen, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht. Ein bisher noch unbekannter Täter war gegen 15:30 h auf der Königsmarck-Bastion auf einen dort auf einer Parkbank sitzenden 71-jährigen Stader zugegangen, hatte etwas unverständliches gemurmelt und diesem dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss trat der Unbekannte dann noch gegen das Fahrrad des Geschädigten ohne dieses aber zu beschädigen. Der Senior wurde durch den Schlag leicht verletzt und konnte sich schließlich mit seinem Rad entfernen obwohl der Täter noch versucht hatte, ihn am hinteren Fahrradkorb festzuhalten. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175 cm groß und kräftig - ca. 35 Jahre alt - hatte blonde Haare und einen Vollbart sowie auffallend schlechte Zähne - er trug zur Tatzeit weiße Turnschuhe, einen grauen Hoodie und darüber eine rote Weste

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall oder den möglichen Täter beobachtet haben und bitte diese sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

2. Unbekannte entwenden hochwertige Werkzeuge aus Transporter in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Nacht Zutritt zur Ladefläche eines in Buxtehude-Ovelgönne in der Hamburger Chaussee auf einem dortigen Parkplatz abgestellten Transporter verschafft. Aus dem IVECO wurden anschließend hochwertige Werkezeuge und Baugeräte entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell