Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Pfefferspray attackiert

Angeblich grundlos wurde ein 53-Jähriger am Montag in Ulm mit Pfefferspray besprüht.

Ulm (ots)

Der Mann verließ gegen 21.30 Uhr ein Bistro am Universum Center. Unmittelbar nach dem Verlassen soll ein unbekannter Mann ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Zu weiteren Übergriffen kam es wohl nicht. Der 53-Jährige konnte den Angreifer lediglich als jungen Erwachsenen beschreiben. Der soll etwa 170 bis 180cm groß gewesen sein. Der 53-Jährige selbst war deutlich alkoholisiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, was genau passiert ist.

++++++++ 0368034 (BK)

