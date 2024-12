Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spielzeugautomat aufgebrochen - 26-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde ein 26-jähriger Mann in der Nacht zum heutigen Montag, 9. Dezember, in Bremerhaven-Mitte, als er sich an einem Spielzeugautomaten zu schaffen machte.

Kurz nach Mitternacht wurde ein aufmerksamer Zeuge auf den Bremerhavener aufmerksam, der mit Werkzeugen einen Automaten in einem Parkhaus an der Rampenstraße aufbrach. Die schnell eingetroffenen Polizeibeamten ertappten den Mann auf frischer Tat. Vor Ort stellten sie zwei Verkaufsautomaten, die nichts ins Parkhaus gehören und mit Spielzeug gefüllt waren fest. Einen roten Automaten hatte der 26-Jährige bereits aufgebrochen und Geld aus dem Inneren gestohlen. Ein blauer Automat, der keine Aufbruchspuren aufwies, befand sich ebenfalls vor Ort. Beide Automaten, wie auch Werkzeug, das vermutlich für das Aufbrechen genutzte wurde, darunter ein Schraubenzieher und eine Zange stellten die Beamten sicher.

Gegen den 26 Jahre alten Mann fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

