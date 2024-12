Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrollen in Bremerhaven-Geestemünde: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Bremerhaven (ots)

Das sichere Zusammenspiel im Straßenverkehr funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten. Doch die täglichen Einsätze der Polizei zeigen, dass es zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowohl mit der Straßenverkehrsordnung als auch mit der Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge nicht ganz so ernst nehmen.

Schwerpunktkontrollen der Polizei Bremerhaven am gestrigen Mittwochabend, 4. Dezember, bestätigten diesen Eindruck erneut. Eine erste Kontrollstelle befand sich am frühen Abend an der Georgstraße in Höhe Hamburger Straße. Binnen einer Stunde wurde bei 368 Fahrzeugen die gefahrene Geschwindigkeit mittels Lasermessgerät kontrolliert. Der schnellste Wagen war hier bei erlaubtem Tempo 50 mit 70 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die Beamten sprachen sieben Verwarnungen aus, fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und drei Mängelberichte.

Wenig später wurde die Kontrollstelle an der Stresemannstraße in Höhe der Grimsbystraße eingerichtet. Bei 412 Fahrzeugen fand eine Tempomessung statt. Hier war der "Spitzenreiter" mit 79 Kilometern pro Stunde unterwegs - erlaubt waren maximal 50. Darüber hinaus schrieben die Polizeibeamten elf Verwarnungen, neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Mängelberichte. Außerdem gab es Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und wegen abgelaufener Hauptuntersuchung. Zudem befand sich in einem Auto ein Kind, welches nicht angeschnallt war.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich stets an geltende Tempolimits zu halten und für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs und der Insassen zu sorgen. Sowohl bei Schwerpunktkontrollen als auch während des täglichen Streifendienstes gilt das Augenmerk der Beamten der Sicherheit im Straßenverkehr.

