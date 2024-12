Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Fahrzeug bei Unfall schwer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Sonntagnachmittag, 1. Dezember, zu einem Unfall im Stadtteil Geestemünde alarmiert. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Zur Aufklärung des Vorfalls werden nun Zeugen gesucht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Kreuzung Stresemannstraße/Grimsbystraße gegen 14 Uhr standen zwei schwer beschädigte Fahrzeuge, ein schwarzer Audi und ein blauer Ford, mitten auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Geestemünde. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 42-jährige Fahrerin des Ford von der Grimsbystraße nach rechts in die Stresemannstraße einfahren, als ihr Fahrzeug von dem in südlicher Richtung fahrenden schwarzen Audi erfasst wurde. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und vorsorglich mittels Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Die Polizisten nahmen den Unfall vor Ort auf und ermitteln nun den Unfallhergang.

Sowohl die Fahrerin des Ford als der 25-jährige Audi-Fahrer behaupten, bei Grünlicht die Kreuzung passiert zu haben. Aus diesem Grunde bittet die Polizei Bremerhaven Autofahrer oder Passanten, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3144 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell