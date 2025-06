POL-GM: Motorradfahrer bei Frontalunfall auf der K5 lebensgefährlich verletzt

Hückeswagen (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Freitag (27. Juni) ein graues Pedelec der Marke "Prophete". Das Pedelec war zur Tatzeit mit einem Schloss an einem Abstellplatz eines Fleischwarenhändlers in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" gesichert. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich gegen 09:55 Uhr eine männliche Person an dem Pedelec zu schaffen macht. Der Mann trug eine kurze ...

