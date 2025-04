Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Tatablauf unklar: Polizei sucht nach einem handfesten Streit Zeugen

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern zur Aufhellung des Geschehens auf der Suche nach Zeugen. Die Beteiligten im Alter von 16 bis 20 Jahren schilderten unterschiedliche Versionen zum Tatablauf, weshalb die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Der Vorfall hat sich bereits am Sonntag vor einer Woche abgespielt (20. April 2025). Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 16-Jährige unberechtigt in einem Mehrfamilienhaus in der Schutterstraße aufgehalten haben und sei hierbei auf die beiden 19 und 20 Jahre alten Kontrahenten getroffen. Dies dürfte der Anlass des nachfolgenden Kräftemessens in der Friedhofstraße im Bereich der Odeslhofener Straße gewesen sein. Dort hatten der 19- und 20-Jährige den von der Schutterstraße Flüchtenden eingeholt und gestellt. Nun sollen sich die Widersacher gegenseitig geschlagen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.

