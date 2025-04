Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Glückspielautomaten gewaltsam geöffnet

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Hilfe eines Werkzeugs gewaltsam Zutritt in eine Bar in der Rauentaler Straße. Mutmaßlich hat der Einbrecher gegen 3:30 Uhr zwei Spielautomaten aufgebrochen. Ob und was der Langfinger erbeutet hat ist noch Teil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der unbekannte Täter soll eine Jeansjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe und eine Sturmhaube getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07222 761-0 zu melden.

