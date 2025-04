POL-OG: Lahr - Vorfahrt genommen

Rheinmünster (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Erhardusstraße ordnungsgemäß abgestellten grauen Nissan und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Nissan war am Montag zwischen 07:35 Uhr und 16 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Schaden an der Stoßstange beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den ...

