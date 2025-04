Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, B3 - Riskantes Überholmanöver, Zeugen gesucht

Friesenheim (ots)

Am Montagmittag soll es auf der B3 in Friesenheim von Offenburg kommend in Fahrtrichtung Lahr zu einem riskanten Überholmanöver sowie zu einer möglichen Gefährdungen des Straßenverkehrs durch einen VW-Fahrer gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 12.30 Uhr eine Fahrzeugkolonne von etwa vier Autos auf gerader Strecke überholt haben. Unmittelbar vor einer darauffolgenden, gut einsehbaren, langgezogenen Linkskurve habe der VW-Lenker aufgrund herannahenden Gegenverkehrs vor einem in gleicher Richtung fahrenden Autofahrer eingeschert. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden, soll der Autolenker offenbar seine Fahrgeschwindigkeit deutlich verringert sowie ein aktives Lenkmanöver nach rechts vollzogen haben. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens soll in Richtung eines Grünstreifens ausgewichen sein um einen frontal Zusammenstoß zu verhindern. Eine Polizeistreife konnte den 27-jährigen VW-Fahrer kurze Zeit später in der Offenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise des Mannes erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, insbesondere den die B3 in entgegengesetzter Richtung fahrenden Autofahrer, der aktiv in den Grünstreifen ausweichen musste, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell