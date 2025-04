Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kehl (ots)

Am Montagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Maiwaldstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die bislang unbekannten Täter zwischen 17 Uhr und 19 Uhr über ein Fenster auf der Terrasse Zugang zum Anwesen verschafft haben. Dabei wurden mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld im Wert von rund 2.000 Euro entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell