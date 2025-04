Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B3 - Jugendlicher Fahrradfahrer schwer verletzt

Renchen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein jugendlicher Fahrradfahrer am Montagnachmittag bei der Querung der B3 im Bereich des Rench-Flutkanals zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 14-Jährige gegen 15:40 Uhr mit seinem Mountainbike vom Radweg in Richtung eines dortigen Parkplatzes fahren, hatte hierbei jedoch mutmaßlich die Vorfahrt eines in gleicher Richtung fahrenden Opel-Lenkers missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge von seinem Fahrrad abgeworfen und hierdurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Offenburger Klinik gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 4.000 Euro beziffert.

/wo

