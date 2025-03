POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Die vermisste 23-jährige Frau aus Beckum konnte wohlbehalten in Frankfurt am Main angetroffen werden. Die Fahndung ist ab sofort eingestellt. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de https://warendorf.polizei.nrw/ Außerhalb der ...

