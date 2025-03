POL-WAF: Telgte. Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwochabend (26.03.2025) zwischen 18.30 Uhr und 22.36 Uhr einen grauen Toyota Yaris Hybrid mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-NM44 in Beckum-Neubeckum gestohlen. Das Auto stand auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Wiethagen. Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Beckum, Telefon ...

