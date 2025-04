Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77 - Fahrradfahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß am Montagnachmittag auf der L77 zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer hat ein 72 Jahre alter Radler schwere Verletzungen erlitten. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr hierbei gegen 14 Uhr auf der L77 von Rastatt kommend in Richtung Plittersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Velo-Lenker die Fahrbahn trotz bestehenden Durchgangsverkehrs und wurde dabei von dem herannahenden Mercedes erfasst. Der Autofahrer leitete umgehend ein Bremsmanöver ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Bei dem Aufprall wurde der Zweiradfahrer nach rechts abgewiesen und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 72-Jährige mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

