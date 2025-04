Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Diebstahl aus Auto

Rheinmünster, Greffern (ots)

Beamte des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgenommen, welcher am Samstagmittag gleich zwei verschlossene Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Tullastraße aufgebrochen haben soll. Dieser schlug gegen 14:30 Uhr sowohl die Seitenscheiben eines Mazda als auch eines daneben geparkten Hyundai ein, um an darin befindliche Wertgegenstände zu gelangen. Der Dieb erbeutete hierbei eine Handtasche sowie einen Rucksack, in welchen sich unter anderem die Geldbörsen der jeweiligen Geschädigten mit Bargeld und Ausweispapieren befanden. Neben dem erlangten Diebesgut im Wert von ungefähr 250 Euro verursachte der Täter Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ob die Taten in Zusammenhang mit einem weiteren Autoaufbruch in Rheinau-Helmlingen am Samstagnachmittag stehen, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223/99097-0 zu melden.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell