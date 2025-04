Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Spiegel abgefahren, Zeugenaufruf

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer auf der K5355 von Oberentersbach kommend in Richtung Zell unterwegs gewesen sein. Offenbar fuhr er relativ mittig auf der Fahrbahn und streifte dabei mit seinem Wagen den Spiegel des entgegenkommenden geschädigten BMW. Ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, suchte der Lenker des grau/silbernen Mercedes mit einem "OG" Kennzeichen das Weite. Am beschädigten BMW entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Mercedes verlor außerdem auch seinen Seitenspiegel. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird als etwas älter und männlich beschrieben wobei er eine weibliche Beifahrerin gehabt haben soll. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegengenommen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell