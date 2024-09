Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Menschlicher Schädel vom Plauer See konnte zugeordnet werden

Plau am See (ots)

Nachdem am 24.08.2024 ein menschlicher Schädel am Plauer See aufgefunden wurde, konnte dieser nun einer vermissten Person von Anfang des Jahres 2023 zugeordnet werden. Bereits zu Beginn des Jahres wurden am Plauer See neben diversen menschlichen Knochen auch Schuhe und weitere Bekleidungsstücke gefunden. Nun fand eine Pilzsammlerin vor gut drei Wochen einen menschlichen Schädel und verständigte die Polizei. Die Rechtsmedizin in Rostock konnte sowohl die Knochen als auch den Schädel einem 56-jährigen Mann zuordnen, der seit dem 21.01.2023 aus einer Klinik in Plau am See als vermisst gemeldet war. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

