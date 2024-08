LPI-J: Einbruch in Schwimmhalle

Jena (ots) - Manch Tat ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. So geschehen am Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr. Eine Zeugin beobachtete, wie ein männlicher Radfahrer an einen geparkten Pkw Seat heranfuhr und unvermittelt die Seitenscheibe einschlug. Hier ergriff dieser eine hellbraune Lederhandtasche und eilte davon. Zum Tatzeitpunkt befand sich ein fünfjähriger auf der Rücksitzbank, da dessen Mutter kurz in ...

