Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl trotz Kind im Auto

Jena (ots)

Manch Tat ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. So geschehen am Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr. Eine Zeugin beobachtete, wie ein männlicher Radfahrer an einen geparkten Pkw Seat heranfuhr und unvermittelt die Seitenscheibe einschlug. Hier ergriff dieser eine hellbraune Lederhandtasche und eilte davon. Zum Tatzeitpunkt befand sich ein fünfjähriger auf der Rücksitzbank, da dessen Mutter kurz in der Kita in der Straße Am Johannisfriedhof etwas klären musste. Aufgrund der Tat war der Junge völlig aufgelöst. Der Langfinger, welcher ca. 50 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet war, konnte sich in unbekannte Richtung entfernen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 218535/2024, zu melden.

