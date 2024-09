POL-HRO: Ladendieb greift Polizisten an - Passantin unterstützt Beamten bei Festnahme

Wessin/Crivitz (ots) - Am 15.09.2024 gegen 17:30 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei der Dachstuhlbrand eines leerstehenden Hauses an der B392 bei Wessin (Radepohl) gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen, so dass eine Anzeige wegen Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung ...

