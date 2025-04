Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen gegen drei unbekannte Einbrecher aufgenommen, welche am späten Samstagabend durch einen Anwohner bei ihren Machenschaften im Varnhalter Weg gestört wurden. Kurz vor 23:30 Uhr überprüften diese zunächst durch mehrfaches Klingeln an der Haustür, ob sich Bewohner im Anwesen befinden. Der anwesende 28-jährige Bewohner des Wohnhauses begab sich hierauf in dessen Esszimmer. Hier konnte er eine männliche Person an der Fensterfront erblicken, welche gerade dabei war, Einbruchswerkzeug bereitzulegen. Noch bevor der Täter sich an den Fenstern zu schaffen machen konnte, nahm dieser den 28-Jährigen im Gebäude wahr und ergriff umgehend die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich insgesamt drei männliche Täter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

/am

