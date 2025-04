Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier- Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Ottersweier (ots)

Im Kreuzungsbereich Hatzenweier / L86a / Eisenbahnstraße ereignete sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligte Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt wurden. Eine 21-jährige Mini-Fahrerin befuhr die Straße "Hatzenweier" und wollte gegen 18:30 Uhr die L86a queren, um in die Eisenbahnstraße einzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 47-jährigen Fahrerin eines Opels, welche die L86a in Richtung B3 befuhr, und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß kam die Opel-Fahrerin links von der Fahrbahn ab und schließlich im dortigen Graben zum Stehen. Die 47-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in eine umliegende Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

/am

