POL-OG: Iffezheim - Verletzte nach Hundebiss - Hundehalterin gesucht!

Offenburg (ots) - Die aufwendige Suche nach einem vermissten 9-jährigen Jungen am Samstagabend nahm glücklicherweise ein gutes Ende. Gegen 22.15 Uhr kamen die aus München stammenden Eltern mit ihrem Sohn von einer Familienfeier zurück in die angemietete Ferienwohnung in Elgersweier. Der an Autismus erkrankte 9-Jährige verließ in einem unbeobachteten Moment über den Balkon die Wohnung und entfernte sich in ...

