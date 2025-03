Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Diebstählen aus drei Pkw gesucht

Werne (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19.03.2025) auf Donnerstag (20.03.2025) kam es an drei verschiedenen Örtlichkeiten in Werne zu Einbrüchen in Pkw.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um drei hochwertige Pkw.

Der erste Diebstahl ereignete sich in einem Zeitraum von 20:55 Uhr bis 05:20 Uhr in der Straße Geisthof. Hierbei wurden sämtliche Einbauten aus einem Pkw im Bereich der Mittelkonsole und des Armaturenbrettes entwendet.

Ähnliche Beute erlangten die bislang unbekannten Täter in einem Zeitraum 19:00 Uhr bis 08:20 Uhr aus einem in der Grabbestraße abgestellten Pkw.

Weiterhin wurde das Lenkrad eines an der Straße Thünen geparkten Pkw in einem Tatzeitraum von 18:00 Uhr bis 06:45 Uhr entwendet.

Zeugen die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Werne unter 02303 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Hinweise zum Schutz vor Kfz-Diebstahlsdelikten:

Falls keine abschließbare Garage zur Verfügung steht, sollte das Fahrzeug nach Möglichkeit an belebten und gut beleuchteten Örtlichkeiten geparkt werden.

Eventuelles Keyless Komfortsystem des Fahrzeugs deaktivieren. Auch können spezielle Schlüsseletuis oder Metalldosen das Funksignal des Schlüssels abschirmen.

Ebenfalls ist es ratsam, den Funkschlüssel nicht in der Nähe und entfernt von Eingangsbereich bzw. Außentüren und Fenstern zu deponieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell