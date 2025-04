Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Lahr (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers kam es am Sonntagnachmittag im Bereich des Kreisverkehrs Doktor-Georg-Schaeffler-Straße / Einsteinallee. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes in den Kreisverkehr, driftete dort und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Mercedes, an welchem roten Kennzeichen angebracht waren, soll zunächst zum Stehen gekommen sein. Ein Insasse sei hierauf ausgestiegen und habe den entstandenen Schaden an der Laterne begutachtet. Dieser stieg in der Folge jedoch wieder in das Fahrzeug ein und die Fahrt wurde in Richtung Lahr fortgesetzt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Lahr das beschädigte Fahrzeug sowie den mutmaßlichen Fahrzeuglenker im hinteren Bereich der Rainer-Haungs-Straße feststellen. Der 18-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort entgegen. Zeugen, denen der Mercedes aufgefallen ist oder die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzten.

/am

