Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Wohnungseinbruch und Täterfestnahme

Durbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Straße "Bühlmatte" zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde von einer Zeugin beobachtet, wie eine weibliche Person über eine offenstehende Balkontüre ins Innere der Wohnung gelangte. Als der Bewohner dies bemerkte, flüchtete sie. Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten die bereits polizeibekannte 23-jährige Frau in der Folge auf einem Nachbargrundstück festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Tatverdächtige erwartet nun eine Anzeige wegen eines Einbruchdiebstahls. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell