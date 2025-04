Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - In Haft

Hügelsheim (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich am Sonntagabend an einer Jugendlichen sexuell vergangen zu haben. Laut den Schilderungen des Mädchens sei sie gegen 18 Uhr im Bereich des Erländersees spazieren gewesen, als sie der Tatverdächtige an einer abgelegenen Stelle plötzlich gepackt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Die Jugendliche habe in einem günstigen Moment fliehen können. Aufgrund ihrer präzisen Beschreibung konnte der unter erheblicher Alkoholeinwirkung stehende Tatverdächtige im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung knapp drei Stunden nach der Tat im Ortskern von Hügelsheim angetroffen und festgenommen werden. Der rumänische Staatsangehörige wurde am heutigen Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl wegen Verdachts der Vergewaltigung erließ. Der 31-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt bitten mögliche Zeugen, die den Tatverdächtigen sowohl vor, als auch nach der Tat im Bereich des Erländersees beobachtet haben, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell