Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Autos beschädigt, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 6:15 Uhr, kam es in der Ludwig-Wilhelm-Straße zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte offenbar beim Vorbeifahren zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den am Peugeot und Kia entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

