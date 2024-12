POL-HB: Nr.: 0770 --Polizei begleitet Demo

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn 27 Zeit: 07.12.24, 05:50 Uhr Ein 21-Jähriger verlor am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Schutzplanke. In der Folge verunfallten zwei weitere Autos und die Autobahn musste voll gesperrt werden. Gegen 05:50 Uhr war der 21-Jährige in Richtung Cuxhaven unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Horn und ...

