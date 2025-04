Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Erhardusstraße ordnungsgemäß abgestellten grauen Nissan und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Nissan war am Montag zwischen 07:35 Uhr und 16 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Schaden an der Stoßstange beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell