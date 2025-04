Polizei Hamburg

POL-HH: 250429-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.04.2025, 19:22 Uhr

Unfallort: Hamburg-Billbrook, Andreas-Meyer-Straße / Grusonstraße

Gestern Abend ist ein 8-jähriges Mädchen im Hamburger Stadtteil Billbrook bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 34-jährige Frau mit ihren drei Kindern (4, 8, 13 Jahre) in ihrem Mercedes-Benz die Andreas-Meyer-Straße in Fahrtrichtung Grusonstraße. An der Einmündung Ausschläger Allee kollidierte die 34-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Ampelmast der Mittelinsel.

Die 8-Jährige wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankhaus gebracht. Rettungswagenbesatzungen transportierten die Fahrerin, den 4-jährigen Jungen und das 13-jährige Mädchen, die leichte Verletzungen erlitten, zur weiteren Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Beamtinnen und Beamte ordneten eine Blutprobenentnahme bei der 34-jährigen Frau an, da im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme im Fahrzeuginneren eine Lachgasflasche aufgefunden und sichergestellt wurde. Ob diese in Zusammenhang mit dem Unfall steht, wird Bestandteil der weiteren Ermittlungen sein.

Ein Sachverständiger sowie das Landeskriminalamt 38 (3D-Scan) unterstützten das Verkehrsunfallteam (VUT) bei der Verkehrsunfallaufnahme. Die noch andauernden Ermittlungen werden nun durch die Verkehrsdirektion Süd (VD 42) fortgeführt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrweise des weißen Mercedes-Benz im Vorhinein der Kollision beobachtet haben oder anderweitig Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell