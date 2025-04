Polizei Hamburg

POL-HH: 250428-2.Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Geldautomaten in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.04.2025, 22:22 Uhr - 28.04.2025, 03:15 Uhr Tatort: Hamburg-Othmarschen, Jürgen-Töpfer-Straße

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen einen Geldautomaten in Hamburg-Othmarschen aufgebrochen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Personen Zutritt in den Vorraum eines Supermarktes und brachen einen dort stehenden Geldautomaten auf. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe in unbekannte Richtung.

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter stellte heute früh den Aufbruch des Geldautomaten fest und verständigte die Polizei.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen des örtlich zuständigen Einbruchsdezernats (LKA 122) dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell