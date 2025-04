Polizei Hamburg

POL-HH: 250428-1. Zeugenaufruf nach Raub auf Seniorin in Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.04.2025, 16:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Eißendorf, Seestücken

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag eine Seniorin im Stadtteil Eißendorf überfallen und hierbei an der Hand verletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 184) befand sich die 88-jährige Frau mit ihrem Rollator auf dem Gehweg, als sie von einem Unbekannten nach Kleingeld befragt wurde. In diesem Zusammenhang griff der Mann die Seniorin unvermittelt an und entriss ihr einen Ring. Hierdurch verletzte er die 88-Jährige an der Hand und sie stürzte anschließend zu Boden. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung des Friedhofes Harburg.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen alarmierter Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zum Antreffen einer tatverdächtigen Person.

Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung versorgte die Seniorin zunächst und transportierte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Sie kann den Angreifer wie folgt beschreiben:

- circa 40 Jahre alt - 170 cm groß - kurze, schwarze Haare - "humpelnder" Gang - bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, einer khakifarbenen Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und führte eine dunkle Bauchtasche mit sich

Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die vorgestern verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem mutmaßlichen Räuber geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

