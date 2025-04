Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Baumunfall bei Langlingen

Feuerwehr befreit Fahrer aus PKW

Bild-Infos

Download

Langlingen (ots)

Am Mittag des 01. April 2025 wurden die Feuerwehren Langlingen und Eicklingen um 11:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K50 zwischen Langlingen und Offensen alarmiert. Ein PKW war aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen, frontal mit einem Baum kollidiert und hatte einen automatischen Notruf, einen sogenannten eCall, ausgelöst.

Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte einen stark beschädigten Audi A4 Avant vor, welcher mittig im Frontbereich mit einem massiven Straßenbaum kollidiert war. Der Fahrer des Fahrzeuges war ansprechbar und in seinem PKW eingeklemmt. In enger Abstimmung zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr wurde ein Zugang zum Patienten geschaffen, über den eine erste medizinische Versorgung erfolgen konnte. Parallel dazu wurde diverses technisches Gerät zur Rettung des Patienten bereitgestellt und der Brandschutz sichergestellt. Des Weiteren wurde das Fahrzeug mit geeignetem Sicherungsmaterial gegen ein weiteres Abrutschen gesichert, sodass eine weitere Gefährdung des Patienten und der am Fahrzeug tätigen Einsatzkräfte ausgeschlossen werden konnte.

Nachdem der Patient mit Schmerzmitteln versorgt werden konnte, entschieden die Einsatzkräfte in Absprache mit dem eingeflogenen Notarzt, dass der Verunfallte mittels eines Rettungsbretts über die Fahrerseite gerettet werden soll. Hierzu wurden die Türen mit einer Säbelsäge entfernt und die B-Säule des Fahrzeuges unter Zuhilfenahme einer Rettungsschere entfernt, sodass eine große Seitenöffnung geschaffen wurde. Anschließend konnte der Patient auf das Rettungsbrett gezogen und in den Rettungswagen verbracht werden.

Nachdem der Patient aus dem PKW gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden konnte, beseitigten die Einsatzkräfte das Trümmerfeld von der Straße, um diese wieder für den Verkehr freigeben lassen zu können. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte somit nach knapp mehr als einer Stunde beendet werden. Der Patient wurde anschließend bodengebunden in Begleitung des Notarztes in ein Celler Krankenhaus verbracht.

Hinsichtlich der Unfallursache, sowie dem entstandenen Sach- und Personenschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden. Ebenfalls im Einsatz waren zwei Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber "Christoph 4" von der MHH in Hannover.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell