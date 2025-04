POL-OG: Kehl - Unfall unter Beteiligung eines Rettungswagens

Rastatt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Hilfe eines Werkzeugs gewaltsam Zutritt in eine Bar in der Rauentaler Straße. Mutmaßlich hat der Einbrecher gegen 3:30 Uhr zwei Spielautomaten aufgebrochen. Ob und was der Langfinger erbeutet hat ist noch Teil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

mehr