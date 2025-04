Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Mannheim (ots)

Am Samstag fuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW auf der Schillerstraße, um im weiteren Verlauf an der Kreuzung zur Talstraße nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Fahrer eines Lastfahrrads, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision stürzte der Mann mitsamt seinem Lastenfahrrad und den darin befindlichen zwei Kindern zu Boden. Dabei zog sich eines der beiden Kinder eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Ein Sachschaden am Lastenrad entstand nicht. Am VW wurde das Kennzeichenschild und Halterung leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 50 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

